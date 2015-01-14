Соцвиплати в Україні можуть підвищити з 1 липня тільки за умови вдалих реформ

Кабінет міністрів за дорученням Верховної Ради розгляне можливість підвищення мінімального розміру соціальних виплат з 1 липня, а не з 1 грудня, як це передбачено держбюджетом на 2015 рік, повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики.

«Верховною Радою України було дано доручення уряду проаналізувати розвиток фінансово-економічної ситуації в Україні і розглянути можливість індексації мінімального розміру соціальних виплат з 1 липня 2015 року», - цитує міністра соцполітики Павла Розенка прес-служба.

Разом з тим міністр зазначив, що проведення індексації з липня стане можливим у разі ефективності проведення реформ. А поки що, за його словами, економічна ситуація не поліпшується, тому навіть виділення додаткових ресурсів на підвищення соціальних стандартів наприкінці року може бути складним.

Читайте такожВР дозволила 55-річним жінкам до 2022 року достроково виходити на пенсію«Ми сподіваємося, що заходи, які пропонує уряд, дадуть можливість невеликого економічного зростання з кінця 2015 року. Тоді з'являться передумови, додатковий ресурс для підвищення соціальних стандартів. Навіть підвищення з 1 грудня 2015 року - досить амбітний план», - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Розенко заявляв, що Кабінет міністрів планує з грудня 2015 року підвищити на 13% соцвиплати, включаючи мінімальну зарплату і пенсії.

29 грудня парламент прийняв Закон «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

Після публікації бюджету на 2015 рік багато депутатів заявили, що між прийнятим парламентом текстом держбюджету і оприлюдненим є невідповідності. Зокрема, в опублікованому законі про держбюджет немає норми про проведення індексації виплат із 1 липня 2015 року.