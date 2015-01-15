У Венесуелі заборонили купувати продукти частіше двох разів на тиждень

13:26, 15 січня 2015
Соцполітика
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На фоні дефіциту у Венесуелі влада обмежила відвідування державних продовольчих магазинів - тепер їх можна відвідувати лише два рази на тиждень. У країні вже введені картки на базові товари для малозабезпечених верств населення. Падіння цін на нафту зводить нанівець усі спроби уряду подолати кризу

REUTERS

Венесуельським поліцейським, які охороняють порядок близько державних продмагів, у яких товари продаються за фіксованими низькими цінами, наказали перевіряти документи у покупців. Відвідування цих магазинів для громадян країни обмежено двома разами на тиждень, пише РБК з посиланням на The Times.

Співробітники імміграційної служби також несуть чергування біля торговельних точок, аби запобігти купівлю їжі іноземцями, які відправляють контрабандою дешеві продукти в сусідні країни. За даними видання, дефіцит товарів спостерігається навіть на чорному ринку.

Правоохоронні органи на постійній основі несуть службу біля магазинів, в яких продаються товари для незаможних, через побоювання заворушень.

Жителям країни щодня доводиться проводити в чергах по кілька годин, щоб придбати такі товари, як молоко або борошно. Ажіотаж під час продажу дефіциту змусив місцеву владу вдаватися до різного роду обмежень.

Наприклад, як повідомляє РІА Новини, в штаті Яракуй заборонили стояти в чергах ночами, оскільки його губернатор Хуліо Леон Ередія вирішив, що таку активність проявляють в основному спекулянти. Він написав у своєму твіттері: «Вчора, вивчивши численні скарги населення, я розпорядився заборонити людям проводити ночі біля торгових точок».

Керівник національної служби продовольчої безпеки Карлос Осоріо стверджує, що довгі черги свідчать про продуктовий достаток. Виступаючи на державному телебаченні, він заявив: «Якщо б у Венесуелі не було їжі, не було б і черг, які ми тут бачимо. У нас не збиралося б стільки людей у цих закладах. Це краща демонстрація того, що у нас є».

Міністр продовольства Іван Хосе Бельо Рохас, як пише The Times, піддався глузуванням після того, як заявив, що йому теж довелося відстояти чергу, щоб потрапити на футбольний матч, а потім - аби купити поїсти на стадіоні.

Венесуела була змушена ввести карткову систему для покупок у державних магазинах у зв'язку з ростом цін, збільшенням дефіциту товарів і загальною економічною кризою, викликаною зниженням цін на нафту.

Президент країни Ніколас Мадуро назвав зниження вартості нафти, від експорту якої Каракас отримує 95% валютних надходжень, «економічною війною», розв'язаною США. Отримані від продажу енергоносіїв кошти уряд вкладає в соціальні програми для допомоги малозабезпеченим, які забезпечують його політичну підтримку.

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The Times з посиланням на аналітиків зазначає, що зі скороченням цих програм зростає ймовірність посилення антидержавних протестів. Щоб поповнити бюджет, Мадуро домовився про кредит на $20 млрд від Китаю. Він також отримав запевнення від Катару про надання позики в декілька мільярдів доларів. За словами Мадуро, кредити «дадуть нам достатньо кисню, щоб впоратися з падінням цін на нафту». Він також пообіцяв економічні реформи, аби подолати 63% інфляцію.

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