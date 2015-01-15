У Венесуелі заборонили купувати продукти частіше двох разів на тиждень

Венесуельським поліцейським, які охороняють порядок близько державних продмагів, у яких товари продаються за фіксованими низькими цінами, наказали перевіряти документи у покупців. Відвідування цих магазинів для громадян країни обмежено двома разами на тиждень, пише РБК з посиланням на The Times.

Співробітники імміграційної служби також несуть чергування біля торговельних точок, аби запобігти купівлю їжі іноземцями, які відправляють контрабандою дешеві продукти в сусідні країни. За даними видання, дефіцит товарів спостерігається навіть на чорному ринку.

Правоохоронні органи на постійній основі несуть службу біля магазинів, в яких продаються товари для незаможних, через побоювання заворушень.

Жителям країни щодня доводиться проводити в чергах по кілька годин, щоб придбати такі товари, як молоко або борошно. Ажіотаж під час продажу дефіциту змусив місцеву владу вдаватися до різного роду обмежень.

Наприклад, як повідомляє РІА Новини, в штаті Яракуй заборонили стояти в чергах ночами, оскільки його губернатор Хуліо Леон Ередія вирішив, що таку активність проявляють в основному спекулянти. Він написав у своєму твіттері: «Вчора, вивчивши численні скарги населення, я розпорядився заборонити людям проводити ночі біля торгових точок».

Керівник національної служби продовольчої безпеки Карлос Осоріо стверджує, що довгі черги свідчать про продуктовий достаток. Виступаючи на державному телебаченні, він заявив: «Якщо б у Венесуелі не було їжі, не було б і черг, які ми тут бачимо. У нас не збиралося б стільки людей у цих закладах. Це краща демонстрація того, що у нас є».

Міністр продовольства Іван Хосе Бельо Рохас, як пише The Times, піддався глузуванням після того, як заявив, що йому теж довелося відстояти чергу, щоб потрапити на футбольний матч, а потім - аби купити поїсти на стадіоні.

Венесуела була змушена ввести карткову систему для покупок у державних магазинах у зв'язку з ростом цін, збільшенням дефіциту товарів і загальною економічною кризою, викликаною зниженням цін на нафту.

Президент країни Ніколас Мадуро назвав зниження вартості нафти, від експорту якої Каракас отримує 95% валютних надходжень, «економічною війною», розв'язаною США. Отримані від продажу енергоносіїв кошти уряд вкладає в соціальні програми для допомоги малозабезпеченим, які забезпечують його політичну підтримку.

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The Times з посиланням на аналітиків зазначає, що зі скороченням цих програм зростає ймовірність посилення антидержавних протестів. Щоб поповнити бюджет, Мадуро домовився про кредит на $20 млрд від Китаю. Він також отримав запевнення від Катару про надання позики в декілька мільярдів доларів. За словами Мадуро, кредити «дадуть нам достатньо кисню, щоб впоратися з падінням цін на нафту». Він також пообіцяв економічні реформи, аби подолати 63% інфляцію.