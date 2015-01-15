Індекс добробуту середнього росіянина впав більш ніж у два рази

Прискорення інфляції, погіршення перспектив ринку праці і помітне ослаблення рубля упустили індекс національного добробуту середнього росіянина в четвертому кварталі 2014 року більш ніж у два рази, випливає з огляду споживчої впевненості росіян, опублікованого Sberbank CIB, повідомляє Рейтер.

Споживчий індекс Іванова, названий на честь найпоширенішого в Росії прізвища, заснований на опитуванні понад 2.000 громадян віком 18-65 років, які проживають у 164 містах Росії з населенням понад 100.000 осіб.

Індекс національного добробуту опустився до мінус 51 відсотка в минулому кварталі з мінус 19 відсотків у третьому кварталі 2014 року, а індекс споживчої впевненості росіянина - до мінус 24 відсотків з мінус 7 відсотків.

"Ми пояснюємо цю динаміку інфляційними побоюваннями, стурбованістю щодо ослаблення рубля і погіршенням перспектив на ринку праці у зв'язку із зростанням геополітичної напруженості і уповільненням економічного зростання", - йдеться в огляді.

У четвертому кварталі рубль подешевшав до долара США майже на 30 відсотків, інфляція в 2014 році підскочила до 11,4 відсотка - максимуму з кризового 2008 року.

У четвертому кварталі 2014 року рівень безробіття зріс на 60 базисних пунктів до 10,6 відсотка, а індекс чистого найму знизився до мінус 37 відсотків з мінус 33 відсотків, підрахував Sberbank CIB.

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Частка опитаних, які побоюються втрати роботи, зросла до 35 відсотків, у той час як протягом року даний показник залишався незмінним на рівні 30 відсотків.

У грудні частка покупців, які чутливо реагують на коливання цін, збільшилася до 73 відсотків з 69 відсотків у вересні. Іванови починають купувати дешевші товари, частіше відмовляються від відвідувань ресторанів, урізують витрати на розваги та відпочинок.

За спостереженнями Іванових, загальна продуктова інфляція прискорилася до 14,9 відсотка.