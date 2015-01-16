У Держстаті підрахували, що безробіття в Україні за місяць зросло до 1,9%

Рівень безробіття в Україні у грудні 2014 року продовжив зростання і зріс порівняно з листопадом на 0,2 п.п. - до 1,9%, повідомила Державна служба статистики України.

В абсолютному вираженні кількість безробітних становила 512 тис. осіб проти 450 тис. у листопаді, при цьому кількість тих, хто одержує допомогу з безробіття, зросла на 65 тис. осіб - до 408,4 тис. Конкурс на одну вакансію у грудні становив 15 осіб на одне робоче місце.

Середній розмір допомоги у грудні зріс порівняно з листопадом на 50 грн - до 1232 грн.

Виходячи з наведених Держстатом порівняльних даних, рівень безробіття у країні у грудні повернувся до показників січня 2014 року.

Читайте такожЕкономічно активне населення в Україні скоротилося до 20,1 мільйона осібЯк повідомляв УНІАН, безробіття в Україні після кількох місяців незначного скорочення у листопаді зросло на 0,2 п.п. і становило 1,7%.

Рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП), у січні-вересні 2014 року становив 9,3% загальної кількості економічно активного населення працездатного віку, тоді як за підсумками 9 місяців 2013 року цей показник становив 7,7% .