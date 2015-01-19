Мінфін хоче замінити адресною допомогою «радянську» систему пільг

Міністерство фінансів України має намір поступово піти від «радянської» системи надання пільг і перейти до системи адресних дотацій найуразливішим верствам населення, заявила в ефірі телеканалу «1+1» міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Що стосується пільг і підтримки малозабезпечених, то в бюджеті 2015 року багато пільг залишилися, ми не змінили радянський підхід до пільг поки що. Але я думаю, що ми перейдемо до того, щоб зосередити всі наші ресурси на малозабезпечених, щоб не розтягувати ресурси, не кидати їх всім», - сказала Яресько.

Вона відзначила, що наприкінці 2014 року при підготовці держбюджету на 2015 рік було багато дискусій про можливе скасування ряду пільг, включаючи пільги на харчування школярів. «Ми залишили ці пільги, але я бачу, що субсидії, які даються, вони розпорошені. Ось ми даємо якусь суму за кожну дитину в школі. І ми, таким чином, даємо достатньо, щоб забезпечити обідом. Але заразом ми даємо тим, кому ці дотації не потрібні. Нам треба дати тим, кому дійсно потрібно, а не всім однаково. Дуже багато дітей не обідають в школах, а ми, проте, платимо. Чи не краще було б дати 8 грн на одну дитину замість 4 грн на кожну?» - сказала міністр.

При цьому вона звернула увагу на те, що згідно з новими змінами до Податкового і Бюджетного кодексів змінюватиметься підхід не тільки до пільг, а й до формування регіональних бюджетів. «Якщо говорити в цілому, то регіонам надано до 45 млрд грн додаткових ресурсів – нових податків і нової системи трансфертів. Ми сподіваємося, що цього року місцеві бюджети одержать нові ресурси», – сказала Яресько.

Читайте такожЯресько обіцяє, що децентралізація дасть місцевим бюджетам 45 млрд гривеньЯк повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому урядовий законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інші закони України щодо податкової реформи з пропозиціями Комітету з питань податкової і митної політики.

Закон закріплює ряд ключових податкових змін, які стосуються оподаткування доходів громадян – зарплат, пасивних доходів, пенсій, оподаткування майна, включаючи нерухомість і автотранспорт, реформує систему груп «спрощенців», а також вводить акциз на електроенергію і податок із реалізації підакцизних товарів.

Головними інноваціями податкової реформи в новому році стануть зменшення кількості податків до 9 з 22, зниження єдиного соціального внеску до 16,4% з 41%, встановлення податку в 24 грн за квадратний метр нерухомості, що перевищує 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для будинків, а також 20% податку на пасивні доходи, що включають дивіденди і депозити. Крім того, вдвічі скорочується ставка єдиного податку для підприємців-«спрощенців» і на два роки вводиться мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу.