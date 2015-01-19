Британська OTP Holidays не продає російським туристам скі-паси через ситуацію в Україні

Британська OTP Holidays, партнер Швейцарії з туризму, не продає росіянам скі-паси через ситуацію в Україні, пишуть "Ведомости".

«Будь ласка, зверніть увагу, що через ситуацію в Україні ми не можемо приймати ніякі замовлення з Росії. Будь-які замовлення будуть скасовані, гроші будуть повернуті», - говориться в умовах роботи компанії на сайті SwissPasses.com.

Читайте такожЗарубіжні авіакомпанії різко скорочують рейси до РосіїМинулого тижня Bloomberg повідомив, що турпотік з Росії до Швейцарії скоротився на 10%, зокрема через девальвацію рубля і «феномен патріотизму». У 2013 р. росіяни зайняли десяте місце по чисельності серед іноземних туристів. Кожен громадянин Росії витрачав 230 франків на день, тоді як у середньому іноземний турист обмежувався 180 франками. У позаминулому році російські відпочиваючі принесли швейцарській туристичній галузі 133 млн франків.

Через різке подорожчання долара і євро багато росіян вважали за краще не їздити на Новий 2015 рік за кордон. Наскільки скоротився виїзний турпотік у цей новорічний сезон порівняно з ситуацією річної давності, представники туристичного бізнесу поки не говорять, а за весь 2014 рік він зменшився на третину - з 16 млн осіб до 11 млн, випливає з даних найбільшого консолідатора продажу залізничних та авіаквитків «Випсервис». Оцінка Асоціації туроператорів Росії ще більш значна: в 2014 р. за кордон виїхало на 40-50% менше росіян, ніж в 2013 р.

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