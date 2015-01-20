Міжнародна організація праці прогнозує подальше зростання безробіття у світі

Кількість безробітних у світі буде зростати і, згідно з розрахунками Міжнародної організації праці (МОП), до 2019 року без роботи залишаться близько 212 мільйонів людей, передає Deutsche Welle.

На сьогоднішній день число безробітних у світі становить 201 мільйон, повідомила МОП у вівторок, 20 січня.

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У звіті МОП зазначається, що проблеми пошуку робочого місця найбільш широко торкнуться молодих людей у віці від 15 до 24 років. Рівень безробіття в цій віковій категорії у середньому по світу складе майже 13 відсотків, причому, як наголошується в документі, в найближчі роки очікується зростання цього показника.

МОП також відзначає дві тенденції. З одного боку, у світі зростає попит на низькокваліфікованих працівників, наприклад, на охоронців і фахівців по догляду за хворими. З іншого боку, роботодавці зацікавлені у висококваліфікованих спеціалістах в галузі електронної обробки даних і права. При цьому попит на бухгалтерів, наприклад, скорочується.

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