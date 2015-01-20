Росіянам пропонують переселятися на Колиму - обіцяють гектар землі

Влада Магаданської області готова виділити переселенцям, які приїжджають в регіон, навіть не по одному, а по п'ять гектарів землі, наголошується в повідомленні прес-служби адміністрації регіону, передає РБК.

«Ми можемо виділити і по п'ять гектарів кожному переселенцю, лише б цю землю брали. Звичайно, в цьому питанні повинен бути визначений порядок виділення, але, що стосується самої можливості надання земельних ділянок, землі на Колимі багато, і проблем з її виділенням не буде», - заявив губернатор Магаданської області Володимир Печений.

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Напередодні віце-прем'єр Юрій Трутнєв на зустрічі з Володимиром Путіним запропонував надавати переселенцям, які переїжджають на Далекий Схід, ділянки землі в один гектар, дозволивши використовувати землю для створення бізнесу, ведення лісового і мисливського господарства.

Трутнєв уточнив, що землю передбачається надавати поза безпосередньою близькістю від великих міст, щоб уникнути корупції. При цьому давати ділянки передбачається на п'ять років, у разі використання потім закріплювати за власником, а в іншому випадку - вилучати.

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Путін у відповідь назвав ідею правильною і помітив, що вона вже в історії Росії була реалізована. «Сучасні умови господарювання, сучасна економіка трошки інша, тому потрібно уважно все це подивитися, потрібно продумати всі деталі», - додав він.

Помічник глави Мінекономрозвитку РФ Олена Лашкина пізніше заявила, що під час реалізації пропозиції Трутнєва необхідно врахувати питання про обмеження вторинного обігу земель, в тому числі в плані її продажу іноземцям. Вона також зазначила, що план по роздачі землі «буде в цілому сприяти розвитку економіки Далекого Сходу, залученню в господарський обіг нових земель, а також розвитку людського потенціалу».