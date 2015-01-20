Зниження єдиного соцвнеску торкнеться менше 10% підприємств - голова Держрегуляторної служби

Про це заявила під час брифінгу в уряді голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна.

«Поки у нас інформація дуже вибіркова. Узагальненої інформації немає. Але за вибірковою інформацією оцінка наступна: скористатися критеріями (для зниження ставки ЄСВ - УНІАН) зможуть кілька відсотків підприємств, менше 10% бізнесу. За оцінками експертів, можливо, цими критеріями скористаються деякі підприємства сфери високих технологій, якщо раніше там зарплати не були легалізовані. Усі більш-менш цивілізовані компанії, які вже зарплати легалізували, вони під ці критерії не потрапляють», - сказала Ляпіна.

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Причому вона наголосила, що не вважає такий стан справ правильним. «Однак правильно-неправильно, це емоційна оцінка. Ми хочемо перевести це у площину оціночну і цифрову. Ми узагальнимо цю інформацію і порахуємо, як можна ці критерії застосувати більш широко. Ми покажемо економічний ефект, і тоді у нас будуть аргументи неемоційні», - сказала Ляпіна.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому внесений урядом Закон «Про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», який передбачає зменшення сплати єдиного соціального внеску з нинішньої ставки 41% до 16,4%. Проте ключовими умовами для такого зниження ставки для роботодавців-платників податків повинні стати: збільшення фонду оплати праці на 30%, встановлення середньої зарплати у розмірі не менше трьох мінімальних (понад 3600 грн) та виконання умов щодо подальшої детінізації зарплат.