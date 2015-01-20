Ляпіна хоче переглянути критерії зниження єдиного соцвнеску через 3 місяці

Поки що критеріями зниження ставки ЄСВ зможуть слідувати 10% українських підприємств / Фото УНІАН

Про це заявила під час брифінгу в уряді голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна.

«Думаю, що раніше лютого уряд не почне переглядати ці речі, але це все (перегляд критеріїв - УНІАН) можна буде зробити за результатами перших двох місяців, щоб ми зробили висновки і вийшли на корекцію, щоб в ідеалі з наступного кварталу можна було змінити ці критерії. Хотілося б, щоб так сталося. Ми для цього будемо докладати зусилля і розрахунки», - сказала Ляпіна.

Читайте такожПарламент знизив ставку єдиного соцвнеску з 41% до 16,4%

Читайте такожкритеріям зниження ставки ЄСВ зможуть слідувати не більше 10% українських підприємств

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому внесений урядом Закон «Про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці», який передбачає зменшення сплати єдиного соціального внеску з нині чинної ставки 41% до 16,4%. Проте ключовими умовами для такого зниження ставки для роботодавців-платників податків повинні стати: збільшення фонду оплати праці на 30%, встановлення середньої зарплати у розмірі не менше трьох мінімальних (понад 3600 грн) та виконання умов щодо подальшої детінізації зарплат.

Причому Міністерство фінансів України зазначало, що прийняте рішення багато в чому несе ризики, однак дозволить вивести з тіні у 2015 році основний масив зарплатного фонду.