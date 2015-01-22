Переселенцям у січні виділять 260 млн гривень на оплату компослуг та оренди житла

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін на брифінгу.

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"Сьогодні вже формуються списки на виплати і спрямування коштів на виплати. Це близько 260 млн грн для виплати за січень на оренду житла і комунальних послуг переселенцям", - сказав Мущинін.

За його словами, в Україні на даний момент офіційно зареєстровано 921 тис. переселенців, або 653 тис. сімей. З них більше 22 тис. сімей подали заявки на компенсацію витрат на комунальні послуги та оренду житла.

Раніше УНІАН повідомляв, що із Криму та зони АТО в інші регіони переселено вже понад 614 тисяч осіб.

Також повідомлялося, що у жовтні 2014 року Кабмін прийняв постанову, яка передбачає надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Надання грошової допомоги таким особам пов'язане з необхідністю покриття витрат на проживання.