Переселенцям у січні виділять 260 млн гривень на оплату компослуг та оренди житла
Кабінет міністрів України формує списки переселенців, на потреби яких буде виділено 260 млн грн, які підуть на оплату комунальних послуг та оренди житла за січень.
Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін на брифінгу.
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"Сьогодні вже формуються списки на виплати і спрямування коштів на виплати. Це близько 260 млн грн для виплати за січень на оренду житла і комунальних послуг переселенцям", - сказав Мущинін.
За його словами, в Україні на даний момент офіційно зареєстровано 921 тис. переселенців, або 653 тис. сімей. З них більше 22 тис. сімей подали заявки на компенсацію витрат на комунальні послуги та оренду житла.
Раніше УНІАН повідомляв, що із Криму та зони АТО в інші регіони переселено вже понад 614 тисяч осіб.
Також повідомлялося, що у жовтні 2014 року Кабмін прийняв постанову, яка передбачає надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
Надання грошової допомоги таким особам пов'язане з необхідністю покриття витрат на проживання.