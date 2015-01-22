Максимальну пенсію сім'ям загиблих на Майдані збільшили до 8500 гривень

Міністерство соціальний політики збільшило до 8500 грн максимальний розмір пенсій з втрати годувальника для сімей загиблих під час революційних подій на Майдані Незалежності в Києві, повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін у ході брифінгу.

"Зараз законодавчо врегульовано питання виплати допомоги на одного непрацездатного - 5000 грн, 6500 грн - двоє непрацездатних, троє і більше - 8500 грн", - сказав Мущинін.

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Чиновник зазначив, що пенсійні виплати призначені 64 сім'ям загиблих, і в січні цього року становили 469 тис. грн.