Від пенсійного збору при купівлі готівкової валюти планують отримати 2,2 млрд гривень

Обсяг пенсійного збору при купівлі валюти в готівковій та безготівковій формах, запровадженого в квітні 2014 року, в період з квітня по грудень 2014 року становив 6,66 млрд грн, повідомили УНІАН у Департаменті надходжень доходів Пенсійного фонду України (ПФУ).

«З квітня 2014 року в Україні запроваджено обов'язковий збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 0,5% від суми операції з купівлі іноземної валюти в готівковій або безготівковій формах юридичними та фізичними особами як додаткове джерело покриття дефіциту Пенсійного фонду, - нагадали в ПФУ. - Така норма діяла аж до 1 січня 2015 року. Сплата збору зараховувалася до спеціального фонду держбюджету. У період з квітня по грудень до спеціального фонду надійшло 6,658 млрд грн».

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році дефіцит Пенсійного фонду планувався на рівні 18,1 млрд грн, а показник бюджетного фінансування, як джерела доходу бюджету Пенсійного фонду, - на рівні 65,7 млрд грн. При цьому показник загальних доходів розраховувався на рівні 233,91 млрд грн при показнику власних доходів ПФУ на рівні 169 млрд грн. Розрахунковий показник загальних витрат на 2014 рік становив 249 млрд грн.