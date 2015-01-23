Головою Держслужби з питань праці став Роман Чернега
10:47, 23 січня 2015Соцполітика
826
«Призначити Чернегу Романа Тарасовича Головою Державної служби України з питань праці», - йдеться в документі
Відповідне розпорядження опубліковане на урядовому сайті / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України призначив Романа Чернегу головою Державної служби України з питань праці.
Відповідне розпорядження опубліковане на урядовому сайті.
Читайте такожКабмін призначив першого заступника міністра агропроду
«Призначити Чернегу Романа Тарасовича Головою Державної служби України з питань праці», - йдеться в документі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter