Головою Держслужби з питань праці став Роман Чернега

«Призначити Чернегу Романа Тарасовича Головою Державної служби України з питань праці», - йдеться в документі

Кабінет міністрів України призначив Романа Чернегу головою Державної служби України з питань праці. Відповідне розпорядження опубліковане на урядовому сайті. Читайте такожКабмін призначив першого заступника міністра агропроду «Призначити Чернегу Романа Тарасовича Головою Державної служби України з питань праці», - йдеться в документі.

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