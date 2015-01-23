Головою Держслужби з питань праці став Роман Чернега

10:47, 23 січня 2015
Соцполітика
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«Призначити Чернегу Романа Тарасовича Головою Державної служби України з питань праці», - йдеться в документі

Фото УНИАН

Кабінет міністрів України призначив Романа Чернегу головою Державної служби України з питань праці.

Відповідне розпорядження опубліковане на урядовому сайті.

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«Призначити Чернегу Романа Тарасовича Головою Державної служби України з питань праці», - йдеться в документі.

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