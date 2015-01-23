В уряді РФ радять росіянам готуватися до зростання безробіття

Росії потрібно готуватися до зростання безробіття, вважає перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов, повідомляють РИА Новости.

"Для багатьох нинішня ситуація не бачиться як шоки, але це неправильне розуміння ситуації... Потрібно готуватися до того, що люди будуть виходити на ринок як безробітні, і їх потрібно адаптувати до нових умов", - заявив він на діловому сніданку Ощадбанку в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Антикризова програма розрахована на те, як нам адаптуватися до нових умов, і для цього у нас є 2015 рік", - додав перший віце-прем'єр.

Читайте такожПутін схвалив антикризовий план вартістю 1,4 трлн рублівВін також зазначив, що нинішні проблеми в економіці РФ пов'язані з тим, що Росія забула про уроки кризи 2008-2009 років.

"Моя оцінка така... Біда для російської економіки в тому, що модернізаційна повістка, яка з'явилася завдяки кризи 2008-09 року, була швидко розмита і замінена зі зростанням ціни на нафту", - сказав Шувалов.