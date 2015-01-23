В уряді РФ радять росіянам готуватися до зростання безробіття
Для багатьох нинішня ситуація не бачиться як шоки, але це неправильне розуміння ситуації, сказав Шувалов.
Росії потрібно готуватися до зростання безробіття, вважає перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов, повідомляють РИА Новости.
"Для багатьох нинішня ситуація не бачиться як шоки, але це неправильне розуміння ситуації... Потрібно готуватися до того, що люди будуть виходити на ринок як безробітні, і їх потрібно адаптувати до нових умов", - заявив він на діловому сніданку Ощадбанку в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
"Антикризова програма розрахована на те, як нам адаптуватися до нових умов, і для цього у нас є 2015 рік", - додав перший віце-прем'єр.
Читайте такожПутін схвалив антикризовий план вартістю 1,4 трлн рублівВін також зазначив, що нинішні проблеми в економіці РФ пов'язані з тим, що Росія забула про уроки кризи 2008-2009 років.
"Моя оцінка така... Біда для російської економіки в тому, що модернізаційна повістка, яка з'явилася завдяки кризи 2008-09 року, була швидко розмита і замінена зі зростанням ціни на нафту", - сказав Шувалов.