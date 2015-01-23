У Росії заощадять на жінках: їх пенсії знизять на 20%

Міністерство праці та соціального захисту Росії розробило проект постанови уряду з правилами розрахунку строку виплати населенню накопичувальної частини пенсії, пишуть "Известия".

Читайте такожМВФ погіршив прогноз по ВВП Росії в 2015 році зі слабкого зростання до падіння на 3%Терміном виплати - або, як його ще називають, «період дожиття» - визначається і сам розмір щомісячних перерахувань. Застосування нової методики призведе до того, що розмір накопичувальної частини пенсії у жінок стане менше, ніж у чоловіків, приблизно на 20%. Зараз подібна диференціація відсутня, в уряді вирішили враховувати вік, в якому населення виходить на пенсію.

Проект Мінпраці оновлює методику розрахунку очікуваного періоду виплати накопичувальної пенсії - це кількість місяців, протягом яких з моменту виходу на пенсію проводяться виплати з накопичень громадянина. Чим довший цей період, тим менше буде розмір щомісячних виплат пенсіонеру: обсяг накопичень ділиться на кількість місяців.

Читайте такожКудрін прогнозує Росії серйозні наслідки санкцій і дешевої нафтиМетодикою розрахунку цього показника завжди враховувалася середня тривалість життя росіян - але ніколи досі не враховувався власне вік виходу на пенсію. За законом «Про страхові пенсії» чоловіки можуть вийти на заслужений відпочинок у 60 років, а жінки - у 55 років, так заведено ще з 1932 року. Тоді як, за розрахунками Росстату, за станом на 2013 рік тривалість майбутнього життя населення у віці 60 років оцінювалася на рівні 18,95 року (227 місяців), а росіян у віці 55 років - на рівні 22,5 року (270 місяців), говориться в пояснювальній записці до проекту постанови.

Таким чином, за новою методикою у чоловіків період виплати накопичувальної пенсії - 227 місяців, а у жінок - 270 місяців, і ця різниця в 20% відіб'ється на сумі щомісячних відрахувань.

Зараз законом «Про накопичувальні пенсії» встановлено однаковий для всіх громадян період виплати накопичувальної частини пенсії - 19 років (228 місяців).

Проектом передбачено, що пропонована методика буде застосовуватися Пенсійним фондом Росії та недержавними пенсійними фондами з 2016 року. При цьому період дожиття буде визначатися щорічно за станом на 1 січня. Зокрема, для розрахунку цього показника у 2016 році будуть використовуватися доступні на той момент оцінки Росстату за тривалістю життя населення, тобто статистика за 2014 рік.

Новий підхід, як зазначено у пояснювальній записці до проекту, дозволить до 2040 року заощадити 5,3 млрд рублів, а до 2050-го - 124,7 млрд рублів, вважають у Мінпраці.