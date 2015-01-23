Рада може переглянути критерії зниження єдиного соцвнеску у найближчі дні

Критерії зниження єдиного соціального внеску (ЄСВ) на загальнообов'язкове пенсійне страхування до 16,4% від 41%, прийняті наприкінці грудня 2014 року як зміни у Податковий кодекс, можуть бути переглянуті, а відповідний законопроект може бути внесений у парламент вже найближчими днями, повідомив журналістам голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус.

Чинні критерії передбачають збільшення фонду оплати праці на 30% і виконання умов щодо подальшої детінізації зарплат. Однак, на думку експертів, вони торкнуться не більше 10% українських підприємств.

«Щодо ЄСВ була велика дискусія, обговорювалися сценарії. Внаслідок компромісу з Радою був прийнятий сьогоднішній варіант. Він не ідеальний, але це початок шляху, - прокоментував ситуацію голова ДФС. - Ми доопрацювали деякі схеми і готові подати їх у парламент. Думаю, що це буде зроблено найближчим часом».

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Як пояснили у ДФС, пропозиції Фіскальної служби є технічними і не змінюють ідеології процесу, але ключовою відмінністю є акцент не на оподаткуванні фонду оплати праці в цілому, а на оподаткуванні одного застрахованого працівника. Крім того, ДФС розробила низку заходів щодо попередження маніпуляцій із чисельністю персоналу та розміром податкових відрахувань, щоб не допустити розривів у доходах Пенсійного фонду.

Крім того, Білоус зазначив, що на поточний момент усі роз'яснення щодо сплати ЄСВ підготовані та розміщені на сайті Фіскальної служби.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому внесений урядом Закон «Про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці», який передбачає зменшення розміру єдиного соціального внеску з нині чинної ставки 41% до 16,4%. Проте ключовими умовами для такого зниження ставки для роботодавців-платників податків повинні стати збільшення фонду оплати праці на 30%, встановлення середньої зарплати у розмірі не менше трьох мінімальних (понад 3600 грн) та виконання умов щодо подальшої детінізації зарплат.

Водночас голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна зазначала, що її відомство проведе аналіз прийнятих критеріїв та підготує свої висновки про їх ефективність з тим, аби вже за підсумками першого кварталу 2015 року підготувати необхідні зміни.