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Роботодавці інвестують в привабливість робітничих професій – міністр освіти Гриневич

16:27, 28 листопада 2018
Соцполітика
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Роботодавці інвестують в привабливість робітничих професій – міністр освіти Гриневич / УНІАН

"Я вдячна всім роботодавцям, які прийшли на цю площадку. Основний наш партнер – Федерація роботодавців України... Треба розуміти, що Україна також стала учасником цього конкурсу на світовому рівні. І ми дуже сподіваємося, що зможемо там гідно представляти нашу країну", – заявила міністр Обозревателю.

Конкурс WorldSkills Ukraine покликаний популяризувати робітничі спеціальності серед молоді. Він проводиться в Україні з 2016 року. Студенти училищ зі всіх областей країни, три дні змагаються у восьми номінаціях, серед яких електромонтажні, зварювальні та слюсарні роботи, підйом і транспортування вантажів, перукарське і кулінарну майстерність, технологія моди, а також мехатроніка.

"З'явилася правильна тенденція, коли бізнесмени почали інвестувати в привабливість робітничих професій", – зазначила Гриневич.

Конкурс професійної майстерності WorldSkills Ukraine 2018 триватиме три дні, до 29 листопада. Генеральним партнером конкурсу виступає група "Метінвест". Переможці конкурсу зможуть відправитися на світовий чемпіонат WorldSkills International.

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