П'ята частина росіян може залишитися без пенсії

Міністр праці та соцзахисту Росії Максим Топілін заявив, що 20% громадян країни можуть залишитися без пенсій, оскільки за них ніхто не платить внески до Пенсійного фонду.

Про це він сказав в інтерв'ю «Російській газеті».

«Близько 20% населення в працездатному віці ми не бачимо за базами даних Пенсійного фонду. Припускаємо, що велика частина з них працює, але за них не сплачуються страхові внески. Це означає, що в майбутньому у них не буде страхової пенсії», - попередив Топілін.

На його думку, якби роботодавці платили за всіх працівників, то у нинішніх пенсіонерів була б вища пенсія.

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Як повідомляв УНІАН, російський уряд морально готує росіян до затягування поясів, скорочення зарплат і звільнень.

Не створювати необгрунтованих ілюзій, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, росіян закликав перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов. За його словами, ситуація в російській економіці зараз складніша, ніж під час кризи 2008-2009 років. При цьому, як випливало з його пояснень, в Росії все могло бути ще гірше.

Зараз економісти значно погіршують свої недавні навіть найбільш песимістичні прогнози. І мова йде не про те, що вони переписують стагнацію на рецесію, а про те, що тепер замість невеликої рецесії вони очікують глибоку рецесію. Зокрема, за прогнозами на 2015 рік економічний спад буде майже 6%, інвестиції в основний капітал знизяться більш ніж на 16%, доходи населення знизяться на 6%, обіг роздрібної торгівлі скоротиться майже на 7%, долар буде коштувати близько 82 руб.

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Нові реалії цієї кризи - скорочення зарплат і зростання безробіття. Але якщо в інших країнах криза часто супроводжується масовими звільненнями, то в Росії відбувається інакше - на підприємствах затримують зарплати, відправляють працівників у тривалі неоплачувані відпустки, переводять штат на неповну зайнятість.