Українцям обіцяють спростити отримання субсидій на оплату компослуг

Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін на брифінгу в Києві.

"На даний час нами відпрацьовано та підготовано на розгляд Кабінету міністрів проект рішення, який узгоджується з міністерствами і відомствами, щодо спрощеного порядку житлових субсидій", - сказав Мущинін.

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Зокрема, у міністерстві мають намір отримувати дані про доходи громадян, що претендують на отримання субсидій, безпосередньо від Державної фіскальної служби і Пенсійного фонду. Також відомство планує зобов'язати постачальників житлово-комунальних послуг виготовити і доставити споживачам бланки заяв на надання субсидій.

Крім того, термін, на який надається субсидія, планується збільшити до 12 місяців від нинішніх 6 з автоматичним продовженням на наступний період. Причому на надання субсидій не буде впливати чинний майновий стан громадян за умови, що протягом останніх 12 місяців ними не була зроблена покупка, вартість якої перевищує 50 прожиткових мінімумів (близько 60 тис. грн).

Також чиновник повідомив, що згідно з чинним порядком надання субсидій, громадянам необхідно надати до територіального органу соціального захисту заяву, декларацію про доходи за 6 місяців і довідку про доходи з місця роботи.

Водночас з 1 жовтня 2014 року відсоток сукупного доходу сім'ї, який іде на оплату послуг ЖКГ і не передбачає надання субсидій, став прив'язаним до розміру доходу. Причому раніше він становив 10%.

Таким чином, чим більше сукупний дохід, тим менше розмір субсидій, на які може претендувати домогосподарство.

Крім того, за словами Мущиніна, на даний момент соціальна норма житла, на яку надається житлова субсидія, збільшена від 31,5 кв. м до 49 кв. м.

Раніше УНІАН повідомляв, що субсидії на оплату житлово-комунальних послуг знизилися на 21,5%.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України також формує списки переселенців, на потреби яких буде виділено 260 млн грн, які підуть на оплату комунальних послуг та оренди житла за січень 2015 року.