Кабмін виділив 10 млн гривень на відновлення Маріуполя

Кабінет міністрів виділив 10 млн грн на реалізацію робіт з відновлення житлових кварталів Маріуполя, які постраждали внаслідок артобстрілу бойовиками 23-24 січня, а також на надання фінансової допомоги сім`ям загиблих у результаті артобстрілу і постраждалих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході засідання уряду прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що кошти будуть виділені з резервного фонду бюджету.

"Сьогодні Кабінет міністрів України приймає рішення про виділення з резервного фонду уряду 10 мільйонів гривень безпосередньо на місто Маріуполь, які повинні бути спрямовані частково на першочергові відновлювальні роботи і з цих коштів міська влада надасть фінансову допомогу сім'ям загиблих та сім'ям постраждалих", - сказав він.

Крім того, Яценюк повідомив, що проводиться робота з визначення збитків, завданих терористами іншим населеним пунктам, для того, щоб забезпечити першочергові заходи для їх відновлення.

"Зараз Державна надзвичайна комісія працює з тією метою, щоб обрахувати необхідні суми коштів, і разом з місцевою владою, разом з місцевим бізнесом, за допомогою центрального уряду профінансувати першочергові потреби. Засідання Державної надзвичайної комісії буде проведено на наступному тижні", - сказав глава уряду.

Читайте такожБойовики зосередили обстріл на напрямках Маріуполя, Мар'їнки та Дебальцевого - МВС

Як повідомляв УНІАН, внаслідок обстрілу східних житлових кварталів Маріуполя вранці 24 січнязагинула 31 особа, понад 108 були поранені. Обстріл, як визначила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, вівся з окупованої території. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 55 багатоповерхових будинків, у 11 із них було пряме влучення ракет.

За попередніми даними, на відновлення зруйнованих внаслідок обстрілу будинків та споруд необхідно близько 100 млн грн.