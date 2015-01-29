Український уряд обіцяє не скорочувати соцвидатки

«Зараз йдеться про скорочення витрат на соціальну політику. Проте кошти використовуватимуть більш ефективно і адресно, – сказав міністр. – Ми говоримо про те, що потрібно змінити акценти в пенсійному законодавстві, в адресності пільг. Перші кроки в цьому напрямі вже були зроблені».

Водночас, Розенко відзначив, що обсяг соціальних витрат цілком залежить від загальної економічної ситуації в країні, тому державі необхідно знаходити баланс між соціальними витратами і можливостями бізнесу. Одним із таких балансів, відзначив Розенко, є рішення про зниження єдиного соціального внеску як ключового податку на фонд заробітної плати і прагнення вивести зарплатний фонд із тіні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство фінансів України також заявляло про намір поступово піти від «радянської» системи надання пільг і перейти до системи адресних дотацій найуразливішим верствам населення.

Читайте такожМінфін хоче замінити адресною допомогою «радянську» систему пільг Наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому урядовий законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо податкової реформи з пропозиціями Комітету з питань податкової й митної політики. Головними інноваціями податкової реформи стали зменшення кількості податків до 9 із 22, зниження єдиного соціального внеску до 16,4% з 41%, встановлення податку в 24 грн за квадратний метр нерухомості, що перевищує 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для будинків, а також 20% податку на пасивні доходи, що включають дивіденди і депозити. Крім того, вдвічі скорочується ставка єдиного податку для підприємців-«спрощенців» і на два роки вводиться мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу.

Водночас, для зниження ЄСВ підприємці мають виконати ряд критеріїв, у першу чергу з детінізації зарплат. Проте, за оцінками Держслужби з регуляторної політики, існуючі критерії зниження ЄСВ зможуть виконати не більш як 10% українських підприємств.