Систему стягнення єдиного соцвнеску можуть змінити

Прийнятий парламентом наприкінці грудня 2014 року принцип і механізм стягнення єдиного соціального внеску (ЄСВ) на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування як ключового податку на фонд заробітної плати в країні та основного джерела доходів Пенсійного фонду може бути переглянутий після детального аналізу, сказав під час засідання Ради реформ при президенті України прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Ми пішли на експеримент і спробували змінити систему оподаткування єдиним соціальним внеском. Думаю, що в цьому питанні треба ще раз проаналізувати і подумати, чи вдався експеримент або в нього треба вносити зміни», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому внесений урядом Закон «Про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування і легалізації фонду оплати праці», що передбачає зменшення сплати єдиного соціального внеску з нині чинної ставки 41% до 16,4%. Ключовими умовами для такого зниження ставки для роботодавців-платників податків мають стати: збільшення фонду оплати праці на 30%, встановлення середньої зарплати в розмірі не менш як три мінімальні (понад 3600 грн) і виконання умов із подальшої детінізації зарплат.

Водночас, голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна відзначала, що таке рішення торкнеться не більш як 10% українських підприємств. Ляпіна не виключила, що критерії зниження ЄСВ можуть бути переглянуті вже за підсумками 1-го кварталу 2015 року.