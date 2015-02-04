"Конфіскацію" пенсійних накопичень росіян можуть продовжити й на 2016 рік

Російська влада може розглянути питання про продовження мораторію на перерахування пенсійних накопичень у керуючі компанії та НПФ на 2016 рік у випадку складної фінансової ситуації, сказав голова Мінпраці Максим Топілін, повідомляє Рейтер.

"Пропонувати будемо чи не будемо виходячи з того, яка буде фінансова ситуація. Тому що це 350 мільярдів рублів, які треба віддати (НПФ). Якщо ми будемо мати фінансову можливість, то, напевно, не буде сенсу морозити", - сказав Топілін журналістам у середу.

Критики влади називають мораторій на формування накопичувальної частини пенсій конфіскацією і кажуть, що це підриває довіру до держави й обмежує ринок "довгих" грошей.

Пенсії формуються зі страхової частини і накопичень, якими керують державний ВЭБ чи недержавні компанії й фонди. Уряд заморозив перерахування накопичень приватним керуючим у 2014 і 2015 роках у пошуках коштів на поточні виплати і пообіцяв колись повернути майбутнім пенсіонерам їхні гроші, але без гарантій.

Читайте такожПенсії росіян можуть віддати на підтримку банків і нафтогазових компаній, що потрапили під санкціїКоли обговорювалося продовження мораторію на 2015 рік, його супротивниками виступали міністр фінансів Антон Сілуанов і міністр економіки Олексій Улюкаєв.

На продовженні мораторію наполягав соціальний блок уряду в пошуках фінансів для виконання бюджетних зобов'язань.

"Зараз бюджет будемо обговорювати, будемо дивитися, яка буде фінансова ситуація, тому що це - додаткові 350 мільярдів рублів", - повторив Топілін.

Міністр праці виступав за скасування накопичувальної частини пенсій.

"Моя позиція в тому, що накопичувальна частина повинна бути добровільною", - сказав він у середу.