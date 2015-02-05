Роботодавцям можуть давати компенсацію за працевлаштування переселенців

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб» (реєстраційний номер 1496).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 250 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У ході обговорення, народний депутат України Людмила Денісова зазначила, що «ситуація на ринку праці щодо забезпечення громадян роботою є критичною». «На сьогоднішній день зареєстровано безробітних - більше як 542 тисячі, а кількість вакансій - близько 38 тисяч, тобто на одну вакансію претендує 144 людей», - підкреслила вона. За її словами, досить серйозною є проблема працевлаштування переселенців. «На сьогоднішній день зареєстровано 953 тисячі вимушених переселенців і з них кожна 11 особа, тобто 85,5 тисячі потребують працевлаштування», - наголосила Денісова.

Законопроект передбачає внесення змін до ряду законів України, якими пропонується надавати роботодавцям за працевлаштування осіб, які переїхали з тимчасово окупованої території, зони проведення антитерористичної операції чи надзвичайної ситуації компенсацію витрат на оплату праці таких осіб тривалістю до 6 місяців, а в залежності від ситуації на ринку праці регіону - до 12 місяців. При цьому, на роботодавця покладається обов’язок забезпечити зайнятість таких осіб протягом періоду, удвічі більшого, ніж виплата компенсації (наприклад, компенсація виплачувалась 3 місяці – особа повинна пропрацювати 6 місяців, компенсація 12 місяців – особа працюватиме 24 місяці).

У пояснювальній записці сказано, що передбачається надавати зареєстрованому безробітному компенсацію витрат на переїзд до місцевості, де вони працюватимуть, та витрат на проходження медичного та/або наркологічного огляду, якщо це потрібно для працевлаштування.

Читайте такожЯценюк хоче добудувати готові на 80% будинки для розміщення переселенцівЗаконопроектом розширюється перелік осіб, які мають право на отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Зокрема, надати таке право незалежно від досягнення 45 років: внутрішньо переміщеним особам працездатного віку, які переселилися з території проведення антитерористичної операції, за відсутності підходящої роботи; особам, які звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку зі скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, але не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”; особам, які звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Законопроектом пропонується усунути прогалини у законодавстві та надати повноваження правлінню Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття визначати мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб. Зазначене забезпечить щомісячно законодавчі гарантії для понад 100 тисяч отримувачів допомоги – третини від усіх зареєстрованих безробітних.

В записці сказано, що реалізація законопроекту у 2015 році потребуватиме додаткових витрат коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у сумі 87,7 млн.грн., які необхідно буде передбачити в бюджеті Фонду після прийняття законопроекту.