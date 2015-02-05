Німеччина виділить 9 млн євро допомоги на розвиток інфраструктури Донбасу

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, допомогу в розмірі 9 млн євро планується направити на реалізацію проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» (Фаза V), виконавцем якого має стати Український фонд соціальних інвестицій.

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За кошти гранту планується реалізувати низку мікропроектів на базі таких закладів: шкіл, дитячих садків; медичних закладів, включаючи спеціалізовані (протитуберкульозні диспансери тощо), а також заклади первинної медичної допомоги; інтернати різного профілю.

Пріоритет матимуть заклади соціальної сфери, які надають послуги для переселенців із зони АТО.

Регіони впровадження мікропроектів: райони, наближені до кордонів між Донецькою, Луганською, Харківською, Дніпропетровською та Запорізькою областями. У рамках мікропроектів планується провести ремонтні роботи з акцентом на заходи з енергоефективності.