Розенко обіцяє зробити систему субсидій «відкритою, простою та зрозумілою»

Міністерство соціальної політики України пропонує вже найближчим часом реформувати систему адресних субсидій і компенсації різниці в комунальних тарифах, зростання яких неминуче у зв'язку з підвищенням цін на газ, заявив під час Години питань до уряду у Верховній Раді міністр соціальної політики України Павло Розенко.

«Сьогодні існує щонайменше дві програми соціального захисту – система адресних субсидій і надання компенсації тарифів для малозабезпечених родин. Проте говорити про те, що ми задоволені роботою цих систем, не можна, – сказав Розенко. – Сьогодні в процес (соціального захисту – УНІАН) задіяно 1 млн 100 тисяч людей, а має бути щонайменше 3 млн людей. Отже люди не довіряють сучасній системі захисту від підвищення цін».

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Розенко наголосив, що на нещодавньому засіданні під головуванням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка Мінсоцполітики запропонувало механізм реформування системи субсидій і компенсацій. «Така реформа буде здійснена в найкоротші терміни, спрощуватимемо систему субсидій, зніматимемо зайві критерії для отримання субсидій, потрібно зробити систему субсидій відкритою, простою і зрозумілою. Це буде зроблено найближчим часом, і таким чином ми відновимо довіру суспільства до системи соціального захисту», – наголосив Розенко.

При цьому присутній на Годині питань до уряду міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин відзначив, що вартість газу, що його імпортує до України НАК «Нафтогаз України» з усіх джерел, включаючи реверс, становить близько 6 тис. грн за тисячу кубометрів, а середня собівартість газу, що видобувається компанією «Укргазвидобування», становить щонайменше 1500 грн. «І тут треба ще враховувати ренту і транспортування газу», - додав Демчишин.

Раніше в Мінсоцполітики відзначали, що середній розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний сезон 2014-2015 років збільшився на 62% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 335 грн.