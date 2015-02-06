Розенко обіцяє зробити систему субсидій «відкритою, простою та зрозумілою»
Мінсоцполітики пропонує реформувати систему надання адресних субсидій та компенсації комунальних тарифів
Міністерство соціальної політики України пропонує вже найближчим часом реформувати систему адресних субсидій і компенсації різниці в комунальних тарифах, зростання яких неминуче у зв'язку з підвищенням цін на газ, заявив під час Години питань до уряду у Верховній Раді міністр соціальної політики України Павло Розенко.
«Сьогодні існує щонайменше дві програми соціального захисту – система адресних субсидій і надання компенсації тарифів для малозабезпечених родин. Проте говорити про те, що ми задоволені роботою цих систем, не можна, – сказав Розенко. – Сьогодні в процес (соціального захисту – УНІАН) задіяно 1 млн 100 тисяч людей, а має бути щонайменше 3 млн людей. Отже люди не довіряють сучасній системі захисту від підвищення цін».
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Розенко наголосив, що на нещодавньому засіданні під головуванням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка Мінсоцполітики запропонувало механізм реформування системи субсидій і компенсацій. «Така реформа буде здійснена в найкоротші терміни, спрощуватимемо систему субсидій, зніматимемо зайві критерії для отримання субсидій, потрібно зробити систему субсидій відкритою, простою і зрозумілою. Це буде зроблено найближчим часом, і таким чином ми відновимо довіру суспільства до системи соціального захисту», – наголосив Розенко.
При цьому присутній на Годині питань до уряду міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин відзначив, що вартість газу, що його імпортує до України НАК «Нафтогаз України» з усіх джерел, включаючи реверс, становить близько 6 тис. грн за тисячу кубометрів, а середня собівартість газу, що видобувається компанією «Укргазвидобування», становить щонайменше 1500 грн. «І тут треба ще враховувати ренту і транспортування газу», - додав Демчишин.
Раніше в Мінсоцполітики відзначали, що середній розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний сезон 2014-2015 років збільшився на 62% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 335 грн.