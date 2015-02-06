Siemens збирається звільнити 7400 співробітників
Таким чином, буде звільнено близько 2% штату компанії. Про скорочення може бути офіційно оголошено вже цього тижня
Німецький транснаціональний концерн Siemens може звільнити 7400 службовців по всьому світу, німецький підрозділ може скоротити близько 3300 працівників, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
Таким чином, буде звільнено близько 2% штату компанії. Про скорочення може бути офіційно оголошено вже цього тижня.
Як пишуть «Ведомости», в кінці січня концерн опублікував звітність за I квартал 2014 фінансового року, в якій вказав на складні умови ведення бізнесу, у тому числі через геополітичну напруженість. У жовтні - грудні 2014 р. чистий прибуток компанії становив 1,08 млрд євро, або 1,28 євро у розрахунку на акцію, проти 1,43 млрд євро, або 1,68 євро на акцію, роком раніше. Прибуток від триваючих операцій впав на 18% до 1,11 млрд євро.
Виручка Siemens за звітний період зросла на 5% до 17,415 млрд євро на тлі ослаблення європейської валюти. Органічне зростання (без урахування курсових різниць, купівлі-продажу активів і інших разових чинників) становив 3%. Надходження нових замовлень зменшилося на 11% до 18,01 млрд євро.