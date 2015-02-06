Siemens збирається звільнити 7400 співробітників

Німецький транснаціональний концерн Siemens може звільнити 7400 службовців по всьому світу, німецький підрозділ може скоротити близько 3300 працівників, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Таким чином, буде звільнено близько 2% штату компанії. Про скорочення може бути офіційно оголошено вже цього тижня.

Як пишуть «Ведомости», в кінці січня концерн опублікував звітність за I квартал 2014 фінансового року, в якій вказав на складні умови ведення бізнесу, у тому числі через геополітичну напруженість. У жовтні - грудні 2014 р. чистий прибуток компанії становив 1,08 млрд євро, або 1,28 євро у розрахунку на акцію, проти 1,43 млрд євро, або 1,68 євро на акцію, роком раніше. Прибуток від триваючих операцій впав на 18% до 1,11 млрд євро.

Виручка Siemens за звітний період зросла на 5% до 17,415 млрд євро на тлі ослаблення європейської валюти. Органічне зростання (без урахування курсових різниць, купівлі-продажу активів і інших разових чинників) становив 3%. Надходження нових замовлень зменшилося на 11% до 18,01 млрд євро.