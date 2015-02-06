У Кабміні обіцяють покривати дефіцит Пенсійного фонду за рахунок держбюджету

Кабінет міністрів України прийняв рішення перерозподілити надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) на загальнообов'язкове державне страхування між фондами соціального страхування за бездефіцитним принципом.

Про це в ході прес-конференції повідомив журналістам заступник міністра соціальної політики Віктор Іванкевич.

«Є рішення Кабміну, прийняте на минулому засіданні, про новий перерозподіл єдиного соціального внеску між фондами соціального страхування. І всі фонди соціального страхування, крім Пенсійного фонду, у нас повинні бути бездефіцитними», - сказав він. При цьому, за його словами, дефіцит Пенсійного фонду покриватиметься за рахунок державного бюджету.

Читайте такожСистему стягнення єдиного соцвнеску можуть змінитиЯк повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках реалізації нової економічної і соціальної політики, закріпленої в програмі роботи уряду на 2015-2016 роки, має намір об'єднати всі існуючі в країні фонди соціального страхування в один фонд, оптимізувати його роботу і заощадити до 600 млн грн на витратах з адміністрування такого фонду.

Згідно з розписом бюджету, дотації на виплату пенсій і пенсійних надбавок становитимуть 61,9 млрд грн, фінансування покриття дефіциту Пенсійного фонду - близько 19 млрд грн.