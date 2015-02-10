Росія піде шляхом Венесуели й Ірану - ЗМІ

Два основні сценарії для російського суспільства підготували експерти на чолі з президентом партнерства «Нове економічне зростання» (НЕЗ) Михайлом Дмитрієвим на підставі глибинного вивчення соціальних установок росіян, пишуть "Ведомости".

Ця методика дозволила групі Дмитрієва зробити ряд несподіваних, але справджених прогнозів, - наприклад, в березні 2011 р. передбачити політичні протести.

Читайте такожРосія порушила майже кожне зобов'язання, яке вона взяла по Мінським угодам - ОбамаЯк відзначають зараз експерти, врегулювання конфлікту з Україною допоможе відновити економічне зростання, і економічний добробут росіян поступово повернеться до історичного піку 2012-2013 рр. Установка на виживання перестане домінувати і знову постане питання розвилки, але негативний досвід економічної кризи, що послідував за зовнішньою експансією, дозволить уникнути повторення пройденого - і це «певний райдужний сценарій еволюції суспільних настроїв».

Однак поглиблення в масовій свідомості установки на самоізоляцію роблять більш імовірним другий сценарій, особливо якщо міжнародний конфлікт продовжиться, виявили експерти НЕЗ: Росія потрапляє в замкнуте коло. Зовнішньополітичний конфлікт посилює орієнтацію суспільства на ізоляцію від зовнішнього світу, вона веде до обмеження імпорту технологій, компетенцій, використання потенціалу зовнішніх ринків для розвитку несировинних виробництв, блокуючи конкурентоспроможність економіки, яка продовжить стагнацію. Без економічного зростання не буде зростати споживання, що викличе соціальну дестабілізацію і курс на виживання і самоізоляцію замість розвитку. Такий замкнутий круг подій може тривати десятиліття, вважає Дмитрієв.

Читайте такожЄС поширив санкції за Україну ще на 19 фізичних та 9 юридичних осіб, початок - через тижденьЦе не прогнози, а сценарії і не означає, що інших варіантів немає, підкреслює він, але дані останніх опитувань говорять про гірший вибір.

Спроба консервації системи цінностей на даному рівні - ізоляція, мінімізація ризиків і загроз - блокує розвиток і не забезпечить економічного зростання: це сценарій Венесуели. Відсутність зростання рано чи пізно призведе до серйозного напруження в суспільстві і втрати політичного контролю - це приклад Ірану, де незадоволеність поточними темпами розвитку економіки завершилася демократичними виборами і корекцією політичного і економічного курсу, підкреслює Дмитрієв.