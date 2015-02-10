Мінімальні зарплати та пенсії українців зростуть на 13% із 1 грудня 2015 року

Розмір мінімальних зарплати і пенсії зросте з 1 грудня 2015 року в середньому на 13%, заявив у ефірі одного з телеканалів міністр соціальної політики України Павло Розенко.

«Треба розуміти, що соціальна політики і пенсійна політика – це похідна. Похідна від стану економіки, від заробітних плат. Я не хотів би говорити про те, що ось колись стабілізується економіка, тоді… (ми зможемо підвищити пенсії - УНІАН). Ситуація в економіці дійсно непроста, практично три роки у нас падіння економіки, при цьому пенсійні виплати виплачуються в повному обсягу, - сказав Розенко. - І ми не зупиняємося, ми не говоримо, ось, економіка не працює – ми нічого зробити не можемо. Ні, ми проводимо реформи. Ми чітко сказали, що наслідком реформ має стати збільшення пенсії, заробітних плат. Ми запланували, і в бюджеті це зафіксовано, що з 1 грудня 2015 року передбачається збільшення прожиткового мінімуму, мінімальних пенсій, мінімальних зарплат в Україні на 13%».

Він нагадав, що в 2014 році зростання соціальних виплат було заморожене. І тому підготовлюване зростання виплат – це вже істотний результат роботи соціальних служб.

Крім того, Розенко прокоментував механізм виходу на пенсію жінок у віці 55 років. Він відзначив, що така норма залишається в законодавстві, але вимагає, щоб жінка, яка досягла пенсійного віку, не зберігала за собою робочого місця. «Змін жодних немає. Верховна Рада продовжила дію цієї норми (про вихід на пенсію в 55 років - УНІАН), ми не проти дії норми, коли жінка може і далі виходити на пенсію в 55 років. Але за умови виконання кількох умов: треба звільнитися з роботи і за кожен недопрацьований місяць до пенсійного віку, коли жінка могла б вийти на пенсію, знімається 0,5% пенсії», - сказав Розенко.

Читайте такожСоцвиплати в Україні можуть підвищити з 1 липня тільки за умови вдалих реформЯк повідомляв УНІАН, на даний момент в Україні налічується більш як 13 млн. пенсіонерів, а середня пенсія по країні становить близько 1670 грн при визначеній законом мінімальній зарплаті 1218 грн.

Виплати пенсій в Україні проводяться регулярно з 4 по 25 число кожного місяця, при цьому щомісячний транш становить близько 20-21 млрд грн.

Кабмін ухвалив рішення не здійснювати з 1 грудня 2014 року соціальні виплати громадянам, які перебувають на територіях, не контрольованих українською владою. Водночас, як відзначав Розенко, всі виплати жителям Донецької та Луганської областей нараховуються на особові рахунки і будуть виплачені відразу ж, як тільки вони переїдуть на контрольовану Україною територію.