У Росії на тлі загострення кризи Москва може стати "столицею бездомних"

У Росії кількість звернень до служби соціального захисту населення з боку московських бездомних зростає, пишуть "Известия".

Читайте такожЗахід має у своєму арсеналі "економічну ядерну бомбу" для впливу на Росію - ЗМІ Так, попит з їх боку на соціальний нічліг за 2014 рік виріс більш ніж в два рази - змогли поспати в спеціальних притулках 36,5 тис. осіб. Число випадків надання допомоги прямо на вулицях столиці (їжею, одягом, медикаментами та ін.) зросло порівняно з 2013 роком на 65%, до 50,4 тис. випадків. Про це виданню повідомили у департаменті соціального захисту міста Москви.

"За нашими даними, 95% московських бездомних іногородні. Це люди, які приїхали в Москву в пошуках заробітку з регіонів і в якійсь мірі тому, що тут простіше вижити. Я не виключаю, що коли економічна ситуація в регіонах погіршиться, міграційний потік людей в пошуках "кращого життя" збільшиться", - розповів завідувач сектору соціальної допомоги бездомним громадянам департаменту соціального захисту міста Москви Андрій Пентюхов.

Експерти підтверджують побоювання Пентюхова щодо зростання волоцюг за рахунок трудової міграції з регіонів. Керівник центру регіональної соціології та конфліктології Інституту соціології РАН Валерій Маркін очікує значного поповнення армії московських волоцюг цього літа.

Читайте такожРосія піде шляхом Венесуели й Ірану - ЗМІ"Основне джерело московського бродяжництва - це перш за все наші мономіста. Якщо людина втрачає роботу, у неї практично немає можливості знайти нову. А якщо зв'язок з сім'єю порушено, він легко купує квиток до столиці. Головний наплив з мономіст до Москви потрібно чекати цього літа. У цей період ми прогнозуємо першу хвилю скорочень на підприємствах в мономістах. Втім, вона вже почалася і буде тільки зростати, як і кількість московських волоцюг", - говорить Маркін.

За даними Росстату, рівень безробіття в грудні 2014 року склав 5,3% від економічно активного населення, тобто 4 млн осіб. Як писали «Известия», згідно з антикризовим планом уряду, ухваленим наприкінці січня, число одержувачів допомоги по безробіттю зросте на 68%, до 1,6 млн осіб.