Бюджетники окупованого Криму вимагають від Путіна підвищення зарплат

Бюджетники окупованого Росією Криму наполягають на підвищенні зарплат, передає "Крим. Реалії".

Читайте такожПлани Росії побудувати сухопутний коридор в Крим принесуть багато крові - СергєєвВчителі і лікарі говорять про урізання виплат і їх з'їданні інфляцією, в той час як чиновники стверджують, що заробітна плата працівників бюджетної сфери, навпаки, за останні півроку збільшилася на 115-250%. Підвищити грошове забезпечення просять і в МНС, заявляючи, що "не можуть почувати себе гідно, отримуючи 14-20 тисяч рублів на місяць". При цьому мінімальна заробітна плата в анексованому Криму з 1 січня 2015 року встановлена на рівні трохи менше шести тисяч рублів.

За даними нелегітимного міністра фінансів півострова Володимира Левандовського, станом на 5 лютого заборгованість по зарплаті в бюджетній сфері не погасили чотири райони. Виною всьому, як стверджує Левандовський, - складності з переходом на нові стандарти казначейського обслуговування. Мовляв, гроші є, а технічних можливостей для їх перерахування немає, оскільки ще не всі бюджетні установи пройшли перереєстрацію і відкрили банківські рахунки. При цьому, які райони заборгували бюджетникам, «міністр» не уточнив. Але керченський сайт Керч.фм з'ясував, що на середину минулого тижня, як мінімум, в Керчі ніхто з бюджетників повного розрахунку за січень не отримав. І якщо медпрацівникам, за даними видання, дали аванс у три-чотири тисячі карбованців, то педагогам не дали нічого.

Читайте такожЕксперти заявляють про загрозу повної монополізації інформаційного простору Криму окупаційною владою Причому ті, з ким розрахувалися за роботу, говорять про урізання зарплат і просять переглянути тарифні ставки. На форумі севастопольського новинного порталу ForPost зараз активно обговорюють відкрите звернення користувача Олексія Процко до управління освіти Севастополя та Міністерства освіти Російської Федерації з вимогою довести місячний оклад педагогів до рівня Москви - 40-50 тисяч рублів.

За словами Процко, текст свого звернення він також направив Президенту Росії Володимиру Путіну і «всім уповноваженим структурам».

Він при цьому заявляє, що готовий покінчити з собою, якщо це допоможе вирішенню питання та відновленню справедливості.

Підвищення зарплат медикам чекати не варто. Про це вже попередив нелегітимний голова Міністерства охорони здоров'я окупованого Криму Олександр Могилевський. За його словами, виплати залишаться на рівні минулого року. При цьому самі медики, так само як і вчителі, говорять не те, що про колишній рівень, а про скорочення зарплат.

«Якщо нам давали раніше 15 тисяч, то зараз тільки десять», - розповіла одна з кримських медиків.