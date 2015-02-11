Уряд готовий переглянути критерії зниження єдиного соцвнеску

Кабінет міністрів України готовий переглянути прийняте раніше рішення про критерії зниження ставок єдиного соціального внеску (ЄСВ) для роботодавців і має намір закріпити нову, вдосконалену модель стягування ЄСВ окремим законом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час розширеного засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Впровадження формули, яка мала стимулювати до детінізації зарплат, була запропонована парламентською коаліцією і стала умовою голосування за весь пакет запропонованих урядом змін, - сказав Яценюк. – Проте, на великий жаль, наші партнери по парламенту запропонували модель, яка не працює. І це я говорю до того, щоб всі розуміли ступінь відповідальності. Водночас, ми, як уряд, готові переглянути законопроект, і він буде поданий у рамках загального пакету законів за програмою реформ, і дати можливість вивести з тіні і стимулювати до того, що чим більше зарплату платиш, тим менше податку вносиш до держбюджету».

Яценюк зазначив, що «не всі експерименти, які пропонуються, є ефективними».

Читайте такожКритерії зниження єдиного соцвнеску не допоможуть легалізувати зарплати - експертиЯк повідомляв УНІАН, раніше очільник уряду відзначав, що прийнятий парламентом наприкінці грудня 2014 року принцип і механізм стягування єдиного соціального внеску (ЄСВ) на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, як ключового податку на фонд заробітної плати у країні і основного джерела доходів Пенсійного фонду, може бути переглянуто після детального аналізу.

Закон «Про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування і легалізацію фонду оплати праці» передбачає зменшення сплати єдиного соціального внеску з нині чинної ставки 41% до 16,4%. Ключовими умовами для такого зниження ставки для роботодавців - платників податків мають стати: збільшення фонду оплати праці на 30%, встановлення середньої зарплати у розмірі не менше трьох мінімальних (понад 3 600 грн) і виконання умов з подальшої детінізації зарплат.

Водночас голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна відзначила, що таке рішення торкнеться не більш як 10% українських підприємств. Ляпіна не виключила, що критерії зниження ЄСВ можуть бути переглянуті вже за результатами 1-го кварталу 2015 року.