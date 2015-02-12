Українцям у 2015 році підвищать тарифи і виділять 12,5 млрд гривень на їх компенсацію

Кабінет міністрів України в рамках виконання нової програми співпраці з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом - має намір виконувати низку заходів щодо стабілізації банківської системи, оздоровлення енергосектору і виділить у 2015 році 12,5 млрд грн на компенсацію тарифів, які будуть підвищені в рамках програми реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Україна протягом 4 років проводитиме реформи, які потрібні для економічної і фінансової стабілізації країни, - сказав Яценюк. - Ця програма реформ не для МВФ, а для України. Її мета - економічне зростання», - сказав Яценюк.

Читайте такожКабмін затвердив Меморандум співпраці з МВФВін наголосив, що програма передбачає низку складних рішень - ефективних рішень в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, наведення порядку в енергетиці, в оптимізації державних витрат і скороченні державних витрат, у збільшенні до 3% ВВП видатків на інвестиції, в скороченні апарату державних чиновників, в наведенні справедливості в пенсійній реформі, і насамперед йдеться про скорочення та ліквідацію так званих спеціальних пенсій.

«Крім того, уряд передбачає широку програму допомоги малозабезпеченим верствам населення. Наприкінці поточного року, в грудні, уряд проведе індексацію доходів населення. Передбачається, що індексація проводитиметься протягом дії всієї програми (протягом 4 років - УНІАН). Також програма передбачає допомогу у вигляді 12,5 млрд грн тільки цього року малозабезпеченим верствам населення від зміни цін і тарифів на енергоносії», - повідомив Яценюк.