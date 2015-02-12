Німеччина і Франція допоможуть відновити соцвиплати на окупованій частині Донбасу

Німеччина і Франція нададуть технічну підтримку для відновлення банківської системи на окупованій частині Донбасу, можливо, шляхом створення міжнародного механізму для сприяння здійсненню соціальних виплат.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в декларації президента РФ, президента України, президента Французької Республіки і канцлера ФРН на підтримку Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, прийнятій 12 лютого 2015 року.

Читайте такожУкраїна щомісяця витрачає до 3 млрд гривень на окуповані території Донбасу - Яресько«Німеччина і Франція нададуть технічну підтримку для відновлення сегменту банківської системи в районах, які зачепив конфлікт, можливо, шляхом створення міжнародного механізму для сприяння здійсненню соціальних виплат», - йдеться в документі.