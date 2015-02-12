Соцвиплати на Донбасі поновляться після проведення там виборів - Порошенко

Про це заявив президент України петро Порошенко за підсумками переговорів у Мінську, передає 24-й канал.

"Соціальні виплати мають бути відновлені, але після стабілізації політичної ситуації, проведення виборів і відновлення державного суверенітету України на окупованих територіях", — сказав Порошенко.

Читайте такожШтайнмаєр: угода в Мінську - крок до розрядки конфліктуНагадаємо, у Мінську відбулися переговори Петра Порошенка, Володимира Путіна, Ангели Меркель і Франсуа Олланда щодо врегулювання конфлікту в Україні, а також переговори Тристоронньої контактної групи, за підсумками яких було ухвалено документ.