Підвищення пенсійного віку не буде - Яресько

Про це повідомила міністр фінансів Наталія Яресько на брифінгу в НБУ.

«Що стосується чуток про збільшення пенсійного віку, ми зараз передбачаємо тільки зміни щодо спецпенсій, конкретних категорій спецпенсій, додаткових змін щодо пенсійного віку ми зараз не передбачаємо», - сказала вона.

Читайте такожВ Україні пенсіонерів більше, ніж тих, хто платить податки - міністрРазом з тим Яресько повідомила, що уряд готується до пенсійної реформи, яка повинна знизити дефіцит Пенсійного фонду і привести пенсійну систему до європейських стандартів.

«Ні, ми не пропонуємо Верховній Раді на наступний тиждень підвищення пенсійного віку в цілому, а тільки щодо деяких категорій спецпенсій, щоб тільки посилити справедливість у нашій пенсійній системі», - наголосила вона.

Довідка УНІАН. Нині в Україні налічується більш як 13 млн пенсіонерів, а середня пенсія по країні становить близько 1670 грн при визначеній законом мінімальній зарплаті 1218 грн. Виплати пенсій в Україні проводяться регулярно з 4 по 25 число кожного місяця, при цьому щомісячний транш становить близько 20-21 млрд грн.

Держбюджет України на 2015 рік передбачає обсяг відрахувань, який буде спрямований з держбюджету на потреби Пенсійного фонду України, на рівні 80,9 млрд грн, у тому числі дотації на виплату пенсій і пенсійних надбавок становитимуть 61,9 млрд грн, фінансування покриття дефіциту Пенсійного фонду – на рівні 19 млрд грн.

Згідно зі змінами до Податкового та Бюджетного кодексів, прийнятими наприкінці 2014 року, в Україні з 1 січня запроваджується оподаткування пенсій, обсяг яких перевищує три мінімальні зарплати (понад 3600 грн). При цьому індексація пенсій і загальне підвищення соціальних стандартів можливе не раніше 1 грудня 2015 за умови сприятливого фінансово-економічного становища в країні.

Кабмін прийняв рішення не здійснювати з 1 грудня 2014 року соціальні виплати громадянам, які перебувають на територіях, що не контролюються українською владою. Водночас, як зазначав міністр соцполітики Павло Розенко, всі виплати жителям Донецької та Луганської областей нараховуються на особисті рахунки і будуть виплачені відразу ж, тільки-но вони переїдуть на контрольовану Україною територію.