Допомогу з безробіття платитимуть два рази в місяць

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 230 народних депутатів із 313, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" доповнюється новою статтею 24 "Періодичність, строки виплати допомоги по безробіттю".

Встановлюється, що допомога по безробіттю виплачується двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

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Одноразова виплата допомоги з безробіття для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється протягом 14 днів після дня здійснення державної реєстрації юридичної особи, набуття статусу підприємця фізичною особою.