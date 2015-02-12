Президент ЄК пообіцяв €15 млн гуманітарної допомоги для постраждалих на Донбасі

Про це він сказав сьогодні у Брюсселі під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

"Глава держави поінформував співрозмовника про результати багатогодинних переговорів у Мінську. В свою чергу Жан-Клод Юнкер підтвердив готовність ЄС надавати гуманітарну допомогу постраждалим на Донбасі, зокрема, повідомив про виділення додаткових 15 млн євро для зазначених цілей", - сказано в повідомленні.

Під час зустрічі президенти обговорили питання макрофінансової допомоги для України та перспективи її збільшення. Порошенко та Юнкер визначили пріоритетні завдання для прийняття рішення про безвізовий режим з Україною під час саміту «Східного партнерства» у Ризі.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Представництво Євросоюзу в України поінформувало, що ЄС збільшує гуманітарну допомогу Україні за допомогою започаткування ініціативи "Повітряний шлях".

"Тисячі людей страждають від наслідків конфлікту, переміщення, жахливої бідності та суворої зими. Європейська комісія готова надати додаткові 15 млн євро гуманітарної допомоги" – зазначалося в повідомленні.

В ЄС висловили переконання, що ця допомога покриє базові потреби тих, хто цього найбільше потребує в Маріуполі та інших місцях, уражених конфліктом; потреби внутрішньо переміщених осіб та біженців, а також тих, хто збирається повертатися додому. "Кошти стосуються таких речей першої необхідності, як укриття, продовольство, вода, медичний догляд і теплий одяг", - підкреслювалося в повідомленні.