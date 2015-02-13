Українцям через війну та спад економіки заборгували 2,5 млрд гривень зарплат

Загальний обсяг заборгованості з виплати заробітної плати в Україні на даний момент становить близько 2,5 млрд грн, і основними причинами такого стану справ є війна на сході країни, а також загальний спад економіки.

Про це заявив у ході Години запитань до уряду міністр соціальної політики України Павло Розенко, передає кореспондент УНІАН.

«Заборгованість із зарплати становить близько 2,5 млрд грн, за минулий рік цей показник зріс приблизно на 1,5 млрд грн, – сказав міністр. – Проте основна маса боргів у регіональному розрізі – це Донецька область, близько 1,2 млрд грн, і Луганська область – приблизно 400 млн грн заборгованості».

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При цьому міністр зазначив, що основна маса боргів сконцентрована на підприємствах, що знаходяться у сфері контролю Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

«До кінця лютого у нас заплановано розширене засідання щодо боргів із зарплати, де ми підведемо підсумки по кожному регіону й по кожній галузі. Керівники облдержадміністрацій дадуть грунтовну відповідь із приводу причин виникнення боргів», – підкреслив міністр.

Крім того, він нагадав, що за рішенням уряду в Україні створено спеціальну службу з питань праці, яка також займатиметься причинами виникнення заборгованості із зарплати і питаннями ліквідації таких боргів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, загальна заборгованості із зарплати на 1 січня 2015 року становила 2,43 млрд грн. Порівняно із показником заборгованості на 1 січня 2014 року борги зросли утричі.

Найбільший обсяг заборгованості у грудні 2014 року зафіксовано в промисловості – 1,37 млрд грн, з них половина (627 млн грн) – у видобувній промисловості. Найменший обсяг заборгованості – 2,1 млн грн – у сфері музейної справи. Заборгованість у сфері охорони здоров'я становила 212 млн грн, освіти – 188,2 млн грн. У регіональному розрізі найбільший обсяг боргу в грудні був зафіксований у Донецькій області – 1,18 млрд грн, найменший – у Чернівецькій області (3 млн грн). Борги у Луганській області становили 364,5 млн грн, у Київській – 126,6 млн грн.