Розенко: 75% пенсіонерів із окупованого Донбасу отримують пенсії

Кількість пенсіонерів, які проживали або проживають у районах, тимчасово непідконтрольних українській владі, але отримують при цьому пенсії та соціальні виплати від уряду України, перевищила 900 тис. осіб, що становить три чверті від загальної кількості таких пенсіонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді міністр соціальної політики України Павло Розенко.

«Понад 900 тис. пенсіонерів, які мають право на виплати й проживали на тимчасово окупованих територіях, отримують належні їм виплати», – сказав міністр.

При цьому він нагадав, що, згідно з діючими правилами, пенсії та соціальні виплати у будь-якому випадку нараховуються на особові рахунки пенсіонерів і виплачуються відразу ж, як тільки пенсіонер особисто переїде на підконтрольну українській владі територію.

Читайте такожСоцвиплати на Донбасі поновляться після проведення там виборів - Порошенко

Як повідомляв УНІАН, із 1 грудня 2014 року Кабмін ухвалив рішення не здійснювати соціальні виплати громадянам, які перебувають на територіях, не контрольованих українською владою. З 21 січня 2015 року перетин лінії розмежування між контрольованою Україною територією й окупованими бойовиками територіями здійснюється за спеціальними пропусками.

На даний момент в Україні налічується понад 13 млн пенсіонерів, а середня пенсія по країні становить близько 1670 грн при визначеній законом мінімальній зарплаті 1218 грн. Як очікується, з 1 грудня уряд проведе індексацію мінімальної зарплати й пенсії в середньому на 13%.