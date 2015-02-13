Перед підвищенням тарифів обіцяють реформувати систему субсидій та пільг

Міністерство соціальної політики пропонує провести всеосяжну реформу системи надання субсидій і пільг українським громадянам, перш ніж ухвалювати рішення про подальше підвищення комунальних тарифів.

Про це сказав під час Години питань до уряду у Верховній Раді міністр соціальної політики України Павло Розенко.

«Без реформування системи отримання субсидій говорити про підвищення тарифів неможливо, – сказав міністр. – За нашими розрахунками, на сьогодні право на субсидію мають понад 3 млн сімей, але поки своїм правом скористався лише мільйон сімей».

На думку Розенка, ключовою причиною такої ситуації є недовіра громадян до існуючих умов надання пільг, черги у соціальних службах і велика кількість документів, які необхідно подати.

Розенко представив парламентаріям один з варіантів спрощення системи надання пільг, коли кожний громадянин одержить поштою спеціальне повідомлення від соціальних служб, в якому потім вкаже свої доходи і фінансові можливості. «Все це можна буде надіслати до управлінь соцзахисту поштою. Жодного втручання, у чергах стояти не треба», - наголосив міністр, додавши, що такий підхід істотно спростить доступ громадян до отримання пільг.

Читайте такожКабмін затвердив Меморандум співпраці з МВФ

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінсоцполітики, середній розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний сезон 2014-2015 років збільшився на 62% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 335 грн.