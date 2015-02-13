На держдопомогу сім'ям з дітьми вже перерахували майже 3 мільярди гривень

Станом 13 лютого на поштові відділення та банківські установи перераховано 2,98 млрд грн для виплати першого траншу державних соціальних допомог сім’ям за лютий з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну з посиланням на дані Міністерства соціальної політики.

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