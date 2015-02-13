На держдопомогу сім'ям з дітьми вже перерахували майже 3 мільярди гривень
19:41, 13 лютого 2015Соцполітика
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Про це свідчать дані Міністерства соціальної політики.
REUTERS
Станом 13 лютого на поштові відділення та банківські установи перераховано 2,98 млрд грн для виплати першого траншу державних соціальних допомог сім’ям за лютий з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну з посиланням на дані Міністерства соціальної політики.
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