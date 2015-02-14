Яценюк обіцяє презентувати нову систему пільг та субсидій вже наступного тижня

Уряд наступного тижня планує представити нову систему надання пільг та субсидій з компенсації тарифі, які зростуть протягом 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Що ми хочемо направити в новому законі "Про державний бюджет" на соціальні виплати і в цілому на розвиток економіки? Буде зміна тарифів, і така зміна тарифів повинна супроводжуватися широкою програмою соціальної допомоги», - сказав глава уряду.

При цьому він сказав, що система соціальної допомоги буде змінена. «Ми на наступному тижні оприлюднимо вам новий підхід до отримання пільг і субсидій – простий, швидкий і ефективний, де людина фактично буде заповнювати два документи. І то ці документи по пошті прийдуть додому, якщо ви маєте право на пільги і субсидії, декілька рядків заповнили, відправили назад до соціальної служби, і вам в автоматичному режимі будуть призначені пільги і субсидії, про що ми окремо наступного тижня чітко пояснимо і повідомимо», - сказав прем’єр.

Читайте такожУкраїнцям у 2015 році підвищать тарифи і виділять 12,5 млрд гривень на їх компенсаціюЯценюк нагадав також, що в цілому фінансування нової системи отримання пільг становитиме 12,5 млрд грн. «Але для того, щоб профінансувати значний обсяг пільг і субсидій, треба десь взяти гроші. Саме тому 12,5 млрд грн ми виділяємо як окрему суму на надання пільг і субсидій громадянам України, малозабезпеченим верствам населення, як компенсація від зміни цін і тарифів», - зазначив він.

Окрему увагу глава уряду присвятив переселенцям. «В нас вже майже 1 млн осіб, які є тимчасово переміщені. Це ті люди, які були заручниками російських терористів, але які покинули територію Донецької і Луганської областей і зараз вони проживають на всій території України, - сказав Яценюк. - Додатково майже 3 млрд грн ми виділяємо на допомогу тимчасово переміщеним особам - тим людям, які позбавились своєї хати, роботи. Це відповідальність Української держави і кожного з нас допомагати українцям, які потерпають від російського тероризму».