Яценюк обіцяє презентувати нову систему пільг та субсидій вже наступного тижня
Підвищення тарифів має супроводжуватися широкою програмою соцдопомоги, наголосив прем'єр.
Уряд наступного тижня планує представити нову систему надання пільг та субсидій з компенсації тарифі, які зростуть протягом 2015 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Що ми хочемо направити в новому законі "Про державний бюджет" на соціальні виплати і в цілому на розвиток економіки? Буде зміна тарифів, і така зміна тарифів повинна супроводжуватися широкою програмою соціальної допомоги», - сказав глава уряду.
При цьому він сказав, що система соціальної допомоги буде змінена. «Ми на наступному тижні оприлюднимо вам новий підхід до отримання пільг і субсидій – простий, швидкий і ефективний, де людина фактично буде заповнювати два документи. І то ці документи по пошті прийдуть додому, якщо ви маєте право на пільги і субсидії, декілька рядків заповнили, відправили назад до соціальної служби, і вам в автоматичному режимі будуть призначені пільги і субсидії, про що ми окремо наступного тижня чітко пояснимо і повідомимо», - сказав прем’єр.
Читайте такожУкраїнцям у 2015 році підвищать тарифи і виділять 12,5 млрд гривень на їх компенсаціюЯценюк нагадав також, що в цілому фінансування нової системи отримання пільг становитиме 12,5 млрд грн. «Але для того, щоб профінансувати значний обсяг пільг і субсидій, треба десь взяти гроші. Саме тому 12,5 млрд грн ми виділяємо як окрему суму на надання пільг і субсидій громадянам України, малозабезпеченим верствам населення, як компенсація від зміни цін і тарифів», - зазначив він.
Окрему увагу глава уряду присвятив переселенцям. «В нас вже майже 1 млн осіб, які є тимчасово переміщені. Це ті люди, які були заручниками російських терористів, але які покинули територію Донецької і Луганської областей і зараз вони проживають на всій території України, - сказав Яценюк. - Додатково майже 3 млрд грн ми виділяємо на допомогу тимчасово переміщеним особам - тим людям, які позбавились своєї хати, роботи. Це відповідальність Української держави і кожного з нас допомагати українцям, які потерпають від російського тероризму».