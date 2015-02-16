Порошенко ветував закон, яким дозволялося 55-річним жінкам достроково виходити на пенсію

Президент України Петро Порошенко повернув до Верховної Ради Закон «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (щодо удосконалення пенсійного забезпечення)» (№1086), яким дозволялося 55-річним жінкам до 2022 року достроково виходити на пенсію за наявності 30-річного стажу роботи.

Про це повідомляється на сайті ВР.

Як зазначено в пропозиціях президента до закону, із нього має бути вилучено пункт 2 розділу І закону, яким передбачено продовжити до 1 січня 2022 року дію положення щодо права виходу на пенсію після досягнення 55-річного віку жінкам, які звільнені з роботи та мають не менше 30 років страхового стажу.

В пропозиціях сказано, що «прийняття закону спрямовано на захист прав жінок передпенсійного віку, які є неконкурентоспроможними на ринку праці і опинилися у складних економічних обставинах, зумовлених масовими звільненнями працівників». «Разом з тим, з огляду на наявність протягом останніх років дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, який покривається за рахунок коштів державного бюджету, на сьогодні відсутнє фінансове забезпечення реалізації зазначеного положення, що, за інформацією Кабінету міністрів України, потребуватиме у 2015 році додаткових видатків у розмірі 387,5 млн грн», - підкреслюється в пропозиціях президента України.

Читайте такожСоцвиплати в Україні можуть підвищити з 1 липня тільки за умови вдалих реформЯк відомо, відповідно до законодавства України, для підтримання пропозиції президента потрібно мінімум 226 голосів, а для подолання вето, тобто для залишення цієї норми в законі, необхідно мінімум 300 голосів народних депутатів України.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон щодо удосконалення пенсійного забезпечення Верховна Рада ухвалила 14 січня. «За» проголосували 256 народних депутатів із 305, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом, внесеним на розгляд ВР народним депутатом від Радикальної партії Юрієм-Богданом Шухевичем, вносилися зміни до статті 40 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у яких йдеться про те, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року.

Згідно із запропонованими змінами, за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2022 року (нині - до 1 січня 2016 року) або в разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується зарплата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.

Також у абзаці першому пункту 7-2 Розділу XV "Прикінцеві положення" закону встановлюється, що до 1 січня 2022 року (нині - до 1 січня 2015 року) право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи.

У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений відповідно до статті 27 та з урахуванням статті 28 цього закону, зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.