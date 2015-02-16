Бюджетні відрахування до Пенсійного фонду хочуть скоротити на 3,9 млрд гривень

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді внести зміни до закону України про державний бюджет на 2015 рік і скоротити обсяг бюджетних відрахувань до Пенсійного фонду в 2015 році на 3,9 млрд грн, до 76,95 млрд грн.

Про це йдеться в пояснювальній записці до урядового законопроекту 2147, опублікованого на сайті Верховної Ради.

Документом передбачається скоротити дотації на виплату пенсій і пенсійних надбавок на 23,2 млн грн до 61,845 млрд грн, фінансування покриття дефіциту Пенсійного фонду на 3,890 до 15,105 мдрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, згідно із законом про держбюджет на 2015 рік, обсяг відрахувань з держбюджету на потреби Пенсійного фонду України в 2015 році передбачається на рівні 80,9 млрд грн. Дотації на виплату пенсій і пенсійних надбавок - 61,9 млрд грн, фінансування покриття дефіциту Пенсійного фонду – близько 19 мдрд грн.