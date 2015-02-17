Депутатам виділятимуть по 13 тисяч грн на оренду житла - документів не вимагатимуть

Депутатам Верховної Ради будуть виділяти по 460 гривень на добу для оренди житла, при цьому, ніяких документів не вимагатимуть.

Відповідне рішення прийняв регламентний комітет, повідомляє «Українська правда» з посиланням на «Чесно».

Згідно з протоколом засідання, комітет вирішив щомісяця видавати депутатам по 460 гривень на добу для оренди житла або винайму готельного номера.

Ці гроші вирішили видавати "одночасно з коштами на відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень без щомісячного надання народним депутатом додаткових документів".

Таким чином, кожен депутат, який не має київської прописки, може щомісяця на додачу до депутатських виплат отримувати більше 13 тисяч гривень, незалежно від того, чи дійсно він використовує їх для оренди житла.

У стенограмі засідання зафіксовано, що Державна казначейска служба вимагала, аби депутати надавали документи, що підтверджують витрати.

Однак Павло Пинзеник з "Народного фронту", який фактично виконує обов'язки голови комітету, заявив, що "у нас є кому розмовляти" з Держказначейством.

Як відомо, депутатам Верховної Ради залишили дві категорії пільг, що стосуються їх проживання і соцгарантій, а також виконання депутатських обов'язків.

Майже 300 народних депутатів отримали компенсацію за оренду житла за грудень 2014 року, серед них були і депутати-мільйонери.