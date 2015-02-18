Постанову про реформу системи субсидій обіцяють ухвалити протягом тижня

Міністр соціальної політики Павло Розенко у коментарі журналістам перед засіданням Уряду заявив, що постанова про реформування системи субсидій буде прийнята найближчими днями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

"Буквально протягом тижня буде прийнято відповідну постанову уряду про реформування системи субсидій", - зауважив Розенко.

За словами Міністра, на сьогоднішній день право на отримання субсидій має близько 3 мільйонів осіб, у той же час реально їх отримує лише 1,2 мільйони.

Розенко пояснив, що зараз система надання субсидій працює неефективно і тому, коли підвищується ціна на газ, люди не йдуть отримувати субсидії, а просто перестають платити.

"Тому ми хочемо від цього відійти і хочемо, щоб ці 3 мільйони осіб, а у зв'язку з підвищенням тарифів кількість таких сімей може зрости до 4,5-5 мільйонів, щоб всі вони мали можливість отримати субсидію", - наголосив Розенко.

Читайте такожГолова НБУ: газ для населення подорожчає на 280%, тепло - на 66%Як повідомляв УНІАН, 18 лютого голова НБУ Валерія Гонтарева під час інвестиційної конференції заявила, що Національний банк України погіршив прогноз з інфляції на поточний рік до 25-26% у зв'язку з підвищенням тарифів на газ на 280% і на тепло - на 66% у рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

«Ще тиждень тому ми вважали, що інфляція буде на рівні 17-18%, оскільки у нас не було єдиного прогнозу щодо того, яким насправді буде підвищення тарифів. Зараз, відповідно до меморандуму з МВФ, підвищення тарифів буде дуже різким - на 280% на газ і близько 66% - на тепло. Тому частина інфляції буде зумовлена адміністративно регульованими тарифами, які додадуть ще близько 7-8% до базової інфляції. Тому ми зараз розглядаємо рівень інфляції близько 25-26% до кінця року», - сказала Гонтарева.