Реальна зарплата росіян за місяць упала майже на 29%, безробіття зросло

Січнева статистика, яка вийшла з деякою затримкою, продемонструвала, що економіка Росії продовжила рух рецесійною територією, кажуть аналітики, підтримуючи ВВП-орієнтовану політику Центробанку, пише Рейтер.

"У цілому, дані виявилися неприємним сюрпризом з точки зору ключових національних компонентів попиту", - прокоментував Дмитро Польовий з ING.

Оборот роздрібної торгівлі в січні скоротився на 4,4 відсотка до аналогічного періоду минулого року, вдвічі перевищивши прогноз аналітиків. Грудневий стрибок продажів, підтриманий девальвацією рубля, пішов у минуле, і тепер основний вплив на показник має зниження доходів населення.

Реальна заробітна плата впала порівняно з попереднім місяцем на 28,7 відсотка, а порівняно з січнем 2014 року - на 8,0 відсотка, аналітики очікували в середньому 6,0 відсотка.

Безробіття зросло: кількість безробітних у Росії в січні 2015 року становила, за оцінкою, 4,2 мільйона осіб, або 5,5 відсотка економічно активного населення, порівняно з 4,0 мільйона у грудні (5,3 відсотка).

"Повільне зростання безробіття виглядає трохи обнадійливим, але ми знаємо, що безробіття є запізнілим індикатором економічного циклу й офіційні дані можуть недооцінювати реальну ситуацію через приховане безробіття", - вважає Польовий.

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Обсяг інвестицій в основний капітал у січні продовжив зниження, скоротившись на 6,3 відсотка в річному виразі й виявившись гіршим за прогнози.

Падіння інвестицій не стало сюрпризом, і воно є прямим наслідком зниження корпоративних прибутків, скорочення частки зовнішніх позикових коштів, обмежувальних місцевих фінансових умов і високої невизначеності локальної економічної політики і геополітики, кажуть аналітики.

"(Опубліковані) дані пред'явили нові докази, що російські споживачі несуть на собі основний тягар економічних проблем", - зазначив Ніл Ширінг із Capital Economics.